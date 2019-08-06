В МЧС Югры изменят правила приема на работу из-за сотрудника, который напал на полицейских

В МЧС Югры собираются проверять биографии всех новых сотрудников на наличие нарушений закона в прошлом. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства после проведения служебной проверки по факту нападения пожарного Филиппа Иноземцева на полицейских в Сургуте.
«Раньше такие проверки проводились в отношении лишь аттестованных сотрудников. Однако после случившегося инцидента пробивать по информационных базам будут всех работников, кто собирается устраиваться в структуры МЧС», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе МЧС Югры. Также там добавили, что Иноземцев работал в 11 отряде федеральной противопожарной службе на неаттестованной должности, поэтому перед устройством на работу не запрашивалась информация о его проблемах с законом.
В пресс-службе следственного комитета Югры журналисту агентства сообщили, что у Иноземцева было несколько приводов в полицию из-за нарушения административного законодательства. «Сейчас отправлены запросы во все инстанции», — заявили в пресс-службе силового ведомства. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сургуте при исполнении служебных обязанностей был убит сотрудник полиции. Его коллега получил ранение, но его жизни уже ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается.