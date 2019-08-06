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В МЧС Югры изменят правила приема на работу из-за сотрудника, который напал на полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, мчс, пожарный, пожар, тушение пожара
Перед устройством на работу пожарным Филипп Иноземцев не проверялся на факты нарушения законаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В МЧС Югры собираются проверять биографии всех новых сотрудников на наличие нарушений закона в прошлом. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства после проведения служебной проверки по факту нападения пожарного Филиппа Иноземцева на полицейских в Сургуте.

«Раньше такие проверки проводились в отношении лишь аттестованных сотрудников. Однако после случившегося инцидента пробивать по информационных базам будут всех работников, кто собирается устраиваться в структуры МЧС», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе МЧС Югры. Также там добавили, что Иноземцев работал в 11 отряде федеральной противопожарной службе на неаттестованной должности, поэтому перед устройством на работу не запрашивалась информация о его проблемах с законом.

В пресс-службе следственного комитета Югры журналисту агентства сообщили, что у Иноземцева было несколько приводов в полицию из-за нарушения административного законодательства. «Сейчас отправлены запросы во все инстанции», — заявили в пресс-службе силового ведомства. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сургуте при исполнении служебных обязанностей был убит сотрудник полиции. Его коллега получил ранение, но его жизни уже ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
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