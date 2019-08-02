Уралец, напавший на полицейских, оказался сотрудником МЧС

37-летний Филипп Иноземцев, который убил одного сургутского полицейского и ранил второго, работал в местной пожарной части. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. По факту нападения на силовиков возбуждено уголовное дело.
«Он был неаттестованным сотрудником, гражданским», — сообщил инсайдер. В пресс-службе МЧС Югры пообещали прокомментировать эту информацию позднее, сославшись на то, что сейчас идет внутренняя проверка.
Глава следственного отдела по Сургуту СУ СК по ХМАО Владимир Ермолаев сообщил корреспонденту «URA.RU», что дело возбуждено по 317 статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В ходе расследования предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Очевидцы происшествия утверждают, что Иноземцев находился на улице в окровавленном виде еще до приезда наряда полиции.
В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства сообщили, что состояние раненного полицейского Александра Царегородцева стабилизировалось и он переведен из реанимации сургутской окружной клинической больницы. «В настоящий момент полицейский находится в общей палате, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет», — прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сургуте был убит полицейский Ильмир Ханов, его коллега ранен. Нападение произошло во дворе дома по улице Пушкина, куда наряд полиции прибыл после сообщения о подозрительном мужчине. Когда силовики попытались его задержать, он достал нож. Раненый сотрудник применил табельное оружие. Нападавший убит.