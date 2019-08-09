Губернатор Югры планирует встречу с Грефом ради дольщиков

Губернатор Югры Наталья Комарова планирует встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом для того, чтобы обсудить с ним возможность реструктуризации ипотечных кредитов для дольщиков. Глава региона упомянула об этих планах во время встречи с сургутянами, передает корреспондент «URA.RU».
Губернатор уже писала аналогичное письмо в ханты-мансийское отделение Сбербанка. В нем она просила рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул или снижения процентной ставки для дольщиков проблемных домов. Однако пока реакции от банкиров не последовало. «Это решение нужно согласовывать с Москвой. Мое обращение будет основанием, чтобы внести его головной структуре. Параллельно я хочу встретиться с господином Грефом», — рассказала Комарова сургутянам.
Губернатор уже традиционно провела встречу с дольщиками, на которой дала задание проработать варианты решения по нескольким проблемным домам, где до сих по не появился инвестор, готовый достроить объекты. К ним относятся два дома компании «ДЭП» в жилом комплексе «Любимый», новостройки в «Северстройпартнер» в ЖК «Любимый». Окончание возведения проблемных домов в крупнейшем муниципалитете ХМАО находится под контролем губернатора и главы Сургута. Всего в городе зарегистрировано около 1600 дольщиков.