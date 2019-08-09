В крупном городе Югры открыли дорогу, сделанную по новым стандартам

Дорога соединяет «новые микрорайоны» города с основной его частью Фото: Джаван Керимов © URA.RU

В Нижневартовске сдали в эксплуатацию новый участок дороги по улице Ленина, сделанный по современным требованиям: с ливневой канализацией и велодорожками. Об этом «URA.RU» рассказали в администрации муниципалитета.

«Дорога будет на гарантии пять лет, при появлении каких-то разрушений подрядчик их устранит», — приводит слова заместителя главы города по строительству Виктора Ситникова департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.

Автодорогу протяженностью больше 1200 метров строили в два этапа. Первый участок был сдан в эксплуатацию еще в прошлом году. Второй — сейчас. Как рассказал «URA.RU» представитель подрядчика Константин Финк, строительство дорог в Югре осложнено наличием в грунте торфа. Его нужно убрать, заменить песком и только потом прокладывать ливневую канализацию и остальные слои. «Несмотря на то, что работы было много, мы не только строили саму дорогу, но и установили знаки и нанесли разметку», — рассказал агентству Финк.

Новая шестиполосная дорога соединила улицы Героев Самотлора и Салманова. По одной стороне магистрали — тротуары и велосипедные дорожки, а по другой, согласно нацпроектам «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда» — парковка. Стоимость нового участка дорог составила почти 411 млн руб. Средства выделялись из федерального, окружного и городского бюджетов.