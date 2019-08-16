Убийца швейцарского авиадиспетчера пошел на выборы от «Единой России»

Виталий Калоев, который 15 лет назад убил авиадиспетчера из Швеции, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России». Первой на выдвижение Калоева в депутаты обратила внимание в своем telegram-канале журналистка и член президентского Совета по правам человека Екатерина Винокурова.
«По итогам предварительного голосования он занял одно из лидирующих мест», — отметили в пресс-службе отделения партии в Северной Осетии в разговоре с РИА «Новости». Отмечается, что Калоев выдвинулся «в соответствии с законодательством».
В 2002 году ошибка Питера Нильсена, авиадиспетчера швейцарской компании Skyguide, привела к аварии в небе над Германией. Столкнулись транспортный самолет Boeing 757 компании DHL и пассажирский самолет Ту-154 компании «Башкирские авиалинии». Среди погибших были двое детей и жена Калоева. В 2004 году Калоев убил Нильсена в Цюрихе. Через год он был осужден на восемь лет. В 2007 году Калоева освободили, он вернулся в Россию. В 2018 году Калоев женился снова, и у него родились двое детей, напоминает Nation News.
На основе истории Калоева сняты несколько художественных фильмов. В американской картине «Последствия» роль Калоева сыграл Арнольд Шварценеггер. В российском фильме «Непрощенный» главная роль у Дмитрия Нагиева.