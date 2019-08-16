Вадим Шумков заступился за бизнесменов, работающих в селе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заступился за деревенских бизнесменов, которым мешают работать «местные пьющие и ворующие сограждане». На своей странице «ВКонтакте» глава региона описал несколько случаев вредительства фермерам.

Шумков сообщил, что у молодого предпринимателя накануне сожгли ферму с овцами. При этом поджог происходит уже в третий раз «при явном попустительстве местных властей». Глава региона не назвал территорию где это происходит, однако отметил, что это единственный работодатель, который активно развивает свой бизнес и создает рабочие места.

«Год назад сожгли овощехранилища еще одного предпринимателя в другом муниципалитете, который также получал поддержку из бюджета на свою деятельность. В этом году глава одного из муниципалитетов предложил забрать у местного предпринимателя озеро, которое тот 10 лет чистил и зарыбливал», — припомнил другие случаи вредительства для фермеров Шумков. Он отметил, что с 1991 года в Зауралье сократилось количество обрабатываемой пашни на 1,3 млн гектаров, невостребованными стоят 1,7 млн гектаров пастбищ и сенокосов. «Потому либо одним пить и воровать, а другим покрывать тех, кто это делает, либо работать и развиваться самому, не мешая это делать крепким и хозяйственно-активным, год за годом возвращая жизнь в наши села», — делает вывод глава региона.

Ранее Шумков представил президенту РФ Владимиру Путину план, как вывести Зауралье из кризиса.