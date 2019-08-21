Большая стая чаек в аэропорту Жуковский попала на видео

После столкновения с авиалайнером стая осталась в привычном месте обитания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Большая стая чаек продолжает находиться в районе взлетной полосы московского аэропорта Жуковский. Журналисты сняли видео, доказывающее, что стая, столкнувшаяся неделю назад с лайнером А-321 «Уральских авиалиний», не собирается покидать опасную зону.

На опубликованной Life записи видно, что птицы находятся в непосредственной близости от самолетов. «По всей видимости, чайки не собираются покидать облюбованное место», — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация по итогам инцидента с лайнером «Уральских авиалиний» предписала подконтрольным организациям принять меры по орнитологическому обеспечению безопасности полетов. Экипажи также должны уделять особое внимание обнаруженным птицам.

Столкновение самолета, выполнявшего рейс из Жуковского в Симферополь, со стаей птиц произошло рано утром 15 августа. Двигатели «аэробуса» вышли из строя, однако пилоты сумели посадить аварийный лайнер на кукурузное поле. Благодаря профессионализму летчиков обошлось без жертв. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин были удостоены звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Видео: Life