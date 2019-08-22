Конфликт Трампа и Пентагона грозит срывом важнейшего военного договора с Россией

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Клипарт The White House, военные, трамп дональд, армия сша, американская армия
У Дональда Трампа и представителей Пентагона разные взгляды на сотрудничество с РоссиейФото: The White House
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Продление договора СНВ-III может затянуться из-за конфликта между администрацией президента США и Пентагоном. По мнению военного обозревателя полковника в отставке Виктора Литовкина, американские военные и команда Дональда Трампа по-разному смотрят на перспективы документа.

«По вопросу СНВ-III в США есть две стороны — окружение Трампа во главе с военным советником Джоном Болтоном и Пентагон. Администрация президента США не желает, чтобы страну в чем-то ограничивали. У военных позиция более прагматичная — они хотят знать, чем Россия располагает на боевых позициях, поэтому выступают за взаимный контроль и инспекции. В противном случае придется рассчитывать только на спутники и шпионов», — рассказал «URA.RU» военный эксперт.

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Литовкин считает, что предложение главы Пентагона Марка Эспера о включении Россией всех новых видов вооружений в договор по СНВ-III само по себе не очень корректно: «Соглашение распространяется на носители ядерного оружия, которые летают на расстояние свыше 5500 км, и ядерные боеголовки. По логике американцев, нам нужно включить в этот список даже ракетные комплексы „Кинжал“ и лазерные комплексы „Пересвет“, которые действуют на более короткие расстояния», — указывает собеседник агентства.

Договор СНВ-III заключен в 2010 году. Документ является единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении ядерных вооружений. Срок действия договора истекает в 2021 году.

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