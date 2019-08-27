Птицефабрика экс-замгубернатора, совершившего тяжкое ДТП, отравляла воздух в Челябинске

Тошнотворная вонь почти неделю портила жизнь челябинцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Минэкологии Челябинской области готово добиваться остановки птицефабрики «Равис», управляемой бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым, из-за негативного влияния на состояние воздуха в городе. Об этом заявили «URA.RU» в ведомстве. Вторым источником «фекального» запаха, в середине августа отравлявшего жизнь челябинцам, признали очистные сооружения в Кременкуле.

«Птицефабрика размещала на полях отходы в виде помета птиц, ставшие одним из основных источников запаха, на который жаловались горожане. Эта технология по производству „удобрения“ не прошла госэкспертизу, а значит, ее безопасность для жителей и окружающей среды не подтверждена. Если предприятие продолжит работать по этой технологии и не докажет ее безопасность, мы будем добиваться приостановки его деятельности», — заявил «URA.RU» начальник управления экологического просвещения ведомства Виталий Безруков.

«Наши поля находятся слишком далеко от Челябинска, чтобы так воздействовать на весь город, а вывезенные удобрения заделываются грунтом за несколько часов. Никаких предписаний мы не получали», — заявил, в свою очередь, Косилов.

В июле бизнесмен попал в ДТП, в котором тяжело пострадали трое екатеринбуржцев. По этому факту возбуждено уголовное дело. Новые очистные сооружения в Кременкуле, по документам, построили в 2012 году почти за 1 млрд рублей, но так и не запустили. Прокуратура настаивала на возбуждении уголовного дела, но следствие ничем не закончилось. «На учете по негативному воздействию на окружающую среду они не стоят, декларации о выбросах не предоставляют. В совокупности это чревато административными штрафами от 50 до 180 тыс. рублей»», — добавил Безруков.