Создатель роботов в Магнитогорске вошел в новую ассоциацию развития гуманоидов

Гуманоиды легко впишутся в существующие цеха заводов и фабрик
НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) составе «Корпорации роботов ВДНХ» стал инициатором совместно с другими компаниями и вузами ассоциации по развитию гуманоидов. Всего в составе новой организации будет четыре компании и столько же вузов.

«Российские компании совместно с университетами создадут ассоциацию для разработки антропоморфных (гуманоидных) роботов. Ее назовут „Новая технологическая коалиция“», — заявили «Ведомости».

Кроме магнитогорцев, ассоциацию образуют пермские «Промобот», «Дабл ю экспо», московская «Айдол» и вузы: Пермский национальный политех, Казанский технический университет, Санкт-Петербургский ЛЭТИ и Томский государственный университет ТУСУР.

В настоящий момент ассоциация пока не создана. В базе данных СБИС ссылки на новую организацию отсутствуют.

Издание указало, что общий вклад всех участников в работу технологической коалиции составил более пяти млн долларов. В рублевом эквиваленте это около 404 млн рублей. Бывший исполнительный директор «Андроидной техники», а нынче исполнительный директор «Корпорации роботов» Евгений Дудоров заметил, что антропоморфы открыли перспективы для гибкой автоматизации в промышленности. Они могут работать в цехах плечом к плечу с человевеком. Для это не придется перестраивать пространство.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в офис НПО «Андроидная техника» и к Дудорову. По мере того, как ответы поступят, они будут опубликованы.

