Подростка, убившего семью под Ульяновском, посмертно проверят психиатры

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Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
Будут изучены доступные материалы, которые смогут рассказать о погибшем ребенкеФото: Pixabay

Личность школьника, убившего свою семью в деревне Патрикеево Ульяновской области, посмертно изучат психиатры.

«Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая покажет, были ли какие-то отклонения у подростка», — сказал РИА «Новостям» источник в региональной прокуратуре. Он отметил, что экспертиза будет длиться «очень долго». В частности, будут изучены школьные сочинения и записи покойного в соцсетях. Специалисты опросят родственников, друзей и учителей подростка.

Массовое убийство произошло в Патрикеево 18 августа. По данным следствия, 16-летний школьник убил мать, дедушку, бабушку, а также четырехлетних брата и сестру, уточняет агентство Nation News. После этого молодой человек покончил с собой.

Знакомые подростка после происшествия заявили, что школьник любил своих родных, напоминает RT. Вместе с тем сообщалось, что ребенок мог сойти с ума из-за компьютерных игр.

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