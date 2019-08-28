Подростка, убившего семью под Ульяновском, посмертно проверят психиатры

Личность школьника, убившего свою семью в деревне Патрикеево Ульяновской области, посмертно изучат психиатры.
«Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая покажет, были ли какие-то отклонения у подростка», — сказал РИА «Новостям» источник в региональной прокуратуре. Он отметил, что экспертиза будет длиться «очень долго». В частности, будут изучены школьные сочинения и записи покойного в соцсетях. Специалисты опросят родственников, друзей и учителей подростка.
Массовое убийство произошло в Патрикеево 18 августа. По данным следствия, 16-летний школьник убил мать, дедушку, бабушку, а также четырехлетних брата и сестру, уточняет агентство Nation News. После этого молодой человек покончил с собой.
Знакомые подростка после происшествия заявили, что школьник любил своих родных, напоминает RT. Вместе с тем сообщалось, что ребенок мог сойти с ума из-за компьютерных игр.