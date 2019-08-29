На выборах главы поселка Нижнесортымский (ХМАО) подростки раздают прохожим агитационные листовки за победителя праймериз от партии «Единая Россия» Лаврентия Лобазова. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Такая ситуация происходит уже не первый день, сами несовершеннолетние не отвечают, кто их нанял. Обычно отмалчиваются и куда-то уходят», — сообщил инсайдер. Сам кандидат в главы поселка Нижнесортымский попросил корреспондента «URA.RU» перезвонить позднее, а потом перестал отвечать на звонки.
Информация об этих нарушениях дошла до избиркома ХМАО, его председатель Денис Корнеев сообщил журналисту агентства, что материалы переданы для проверки в полицию. «У членов избирательной комиссии нет полномочий проверять подобные факты. Этим занимается полиция Сургутского района, результатов проверки нам пока не поступало», — сообщил Корнеев. Согласно кодекса административных нарушений, за использование несовершеннолетних в предвыборной агитации грозит штраф.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что из-за сложной политической обстановки в поселке Нижнесортымский его нынешний глава Петр Рымарев отказался от поддержки «Единой России» и пошел на выборы самовыдвиженцев. А победителем предварительного голосования от партии власти стал Лобазов.