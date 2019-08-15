Югорского мэра принуждают под угрозами забрать проблемный долгострой

Петр Рымарев отказывается исполнять требования администрации Сургутского района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава поселка Нижнесортымский (ХМАО) Петр Рымарев считает, что администрация Сургутского района толкает его на должностное преступление, принуждая взять на баланс канализационные очистные сооружения (КОСы), построенные за счет бюджета Сургутского района. Причем, делая это под угрозой возбуждения уголовного дела и давления судебных приставов.

«Приставы высказывают требования неопределенного характера, требуя от меня превысить должностные полномочия», — заявил Рымарев в беседе с журналистом «URA.RU».

Рымарев считает, что требования районных властей должны быть направлены на другого адресата — поселковых депутатов. Поскольку они должны одобрить переход объекта в ведение администрации Нижнесортымского. Однако, у КОСов есть ряд проблем, которые власти района не спешат устранять. «Вместо этого они ищут различные методы воздействия на меня, включая обращения в правоохранительные органы», — добавил он.

В пресс-службе администрации Сургутского района назвали действия администрации Нижнесортымского неправомерными, ссылаясь на решение Верховного суда. «В настоящий момент идет исполнительное производство в отношении администрации поселка. На главу и администрацию наложены судебные штрафы за неисполнение судебного решения», — рассказали в мэрии.

Ранее «URA.RU» писало о судебных тяжбах районной и поселковой администрации из-за этого объекта. Существующий конфликт привел к тому, что глава поселения Рымарев идет на перевыборы в качестве самовыдвижена, отказавшись от поддержки «Единой России».