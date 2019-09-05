Лавров разъяснил, почему Китай нельзя называть «большим братом» России

По мнению Сергея Лаврова, данное мнение не имеет ничего общего с реальностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Называть Китай «большим братом» России неправильно. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия всегда выступает за выстраивание отношений с другими государствами на основе взаимной выгоды без какого-либо диктата с чьей-либо стороны», — заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства в интервью «Известиям». По словам Лаврова, отношения между Россией и Китаем строятся исключительно на партнерской и взаимовыгодной основе.

Глава МИД пояснил, что сотрудничество двух государств в последние годы вышло на беспрецедентный уровень. В связи с эти говорить о том, что кто-то из стран является для кого-то «большим братом», бессмысленно, подчеркнул он.

Мнение о том, что Китай якобы является «большим братом» России нередко высказывают различные западные экономисты и политологи. Такой вывод эксперты делают, исходя из того, что объем экономики Китая заметно превосходит размер российской экономики. В связи с этим исследователи полагают, что наибольшую выгоду от сотрудничества получает именно РФ, а КНР не придает большого значения сотрудничеству с Россией.