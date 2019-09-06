Зеленский помиловал 12 россиян. ВИДЕО

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, еще один находится на УкраинеФото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании 12 российских заключенных, вошедших в обменные списки для передачи Москве. Однако адвокат осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что один человек в списке отсутствует.

По словам Рыбина, в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все из ранее согласованного списка, передает сайт ТВЦ. «Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — добавил адвокат.

При этом, по словам адвоката, в одном из следственных изоляторов Украины остается один гражданин РФ. Его фамилию на видео Рыбин не озвучил, однако, по информации «Интерфакса», им является Руслан Гаджиев. Учитывая этот факт, Рыбин заявил об угрозе срыва обмена заключенными между странами.

Обсуждение данной темы началось после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Сейчас переговоры между Москвой и Киевом по вопросу обмена заключенными продолжаются, пишет телеканал 360.

Обмен заключенными должен был состояться еще 30 августа, однако его перенесли. В Кремле отказались раскрывать новую дату.

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