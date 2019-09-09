Вор в законе Гули может объединиться с криминальным авторитетом и оставить Шакро вне игры

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Вскоре кланы Гули и Мераба могут объединитьсяФото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Все усилия вора в законе Шакро (Захария Калашова) настроить криминальных авторитетов против Гули (Надира Салифова) не увенчались успехом. Более того, благодаря активности Шакро популярность Гули лишь возросла, и теперь он близок к объединению кланами с Мерабом (Мерабом Джангвеладзе).

«Именно Мераб, когда ему позвонил Шакро, ответил, что считает Гули своим братом и игры Шакро ему надоели», — пишет ИА «Прайм Крайм». По оценкам издания, в случае объединения кланов Гули и Мераба этот альянс сделал бы «воровской мир единым и оставил Шакро вне игры».

Ранее стало известно, что против Гули на встрече воров выступил выступил авторитет Бадри Когуашвили. Поводом послужил инцидент с избиением потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежовича).

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