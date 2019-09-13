В России заменят городской транспорт

На Урале заменят транспорт до 2035 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ планирует потратить 2 трлн рублей на обновление автопарка общественного транспорта в городах страны. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в план реновации вошли и столицы уральских регионов.

«В высокой степени готовности — Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань», — пишет « Коммерсант ». В комплексной программе развития общественного транспорта указывается, что 194 млрд рублей пойдут на обновление транспорта (5,9 тысяч автобусов, 1,5 тысячи трамвайных вагонов, 1,3 тысячи троллейбусов), 112 млрд рублей — реконструкцию инфраструктуры. Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд рублей.

В проекте предлагается ввести госрегулирование тарифов, а обновлением парка электрического транспорта займутся частные компании. К примеру, предлагается привлечь «Уралтрансмаш» («Ростех»), «Трансмашхолдинг» и группу «Синара». Затраты на автобусы и электробусы составят 707 млрд рублей. Программа рассчитана до 2035 года.

Как писало ранее «URA.RU», власти Екатеринбурга ищут инвестора, который заменит старый городской транспорт. Мэр города Александр Высокинский заявил, что износ трамвайного и троллейбусного парка «очень велик». Отмечается, что обновлением парка может заняться группа «Синара» Дмитрия Пумпянского.