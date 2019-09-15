Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Министерство труда и социальной защиты России назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране. Работодатели предлагают успешным кандидатам зарплату от 330 тысяч в месяц.
На первом месте оказался механик по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. На портале «Работа в России» человеку этой специальности предлагают заработок в размере 430 тысяч рублей. Как пояснил газете «Известия» директор Рыбного союза Сергей Гудков, обычно механики на рыбодобывающих судах получают около 200 тысяч. Названная выше цифра может быть оправдана только срочной необходимостью в работнике.
На втором месте оказались пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Работодатели готовы платить им по 330 тысяч рублей в месяц.
В 2018 году аналогичный список выглядел по-другому. Самую высокую зарплату в 420 тысяч предлагали коммерческому директору на предприятии по производству лекарств, и по 400 тысяч готовы были платить гендиректору консалтинговой компании и механику в отрасли рыбодобывающей промышленности.