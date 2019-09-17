Экс-полицейского отправили в колонию-поселение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вступил в силу приговор в отношении бывшего участкового полиции Карталинского района Максима Дресвянникова, обвиняемого в халатности, повлекшей смерть человека. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, облсуд оставил в силе решение суда, по которому экс-полицейскому назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. История получила общественный резонанс после того как родственники погибшего, жители Дагестана написали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

41-летний уроженец Дагестана, таксист, живший в одном из сел Карталинского района с женой и пятью детьми, пропал 10 марта прошлого года. К поискам присоединилась вся местная дагестанская диаспора: 13 марта нашлись свидетели, которые видели, как Гасайниева сажали в полицейскую машину. Когда его тело со множественными переломами обнаружили в реке, родные обратились к президенту Путину с требованием найти убийц — они прямо заявляли, что считают местную полицию замешанной к произошедшем.

В ходе расследования выяснилось, что участковый обнаружил таксиста в состоянии сильного алкогольного опьянения, в подъезде одного из домой поселка Локомотивный. Его повезли в полицию, а потом решили отпустить. Участковый был знаком с таксистом. Мужчину высадили из машины на дорогу, тот сбился с пути, упал в реку и утонул.