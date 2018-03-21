12:11 21 марта 2018 0

Родные погибшего карталинца записали обращение к президенту Isak Aliev

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели жителя Карталинского района, чье тело было найдено на дне реки. Родные погибшего считают, что полицейские покрывают убийц, и записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Расследование дела находится на личном контроле у начальника ГУ МВД по региону Андрея Сергеева. У погибшего осталось пятеро детей.

41-летний Рамазан Гасайниев, уроженец Дагестана, пропал без вести 10 марта. В Карталинском районе он проживал в одном из сел, был женат, имел пятерых детей. Помимо основной работы, подрабатывал таксистом. Родные обратились в полицию и стали искать его самостоятельно. В поисках участвовала вся дагестанская диаспора района. 12 марта межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» объявил Гасайниева как пропавшего без вести в розыск. Соответствующие объявления появились в соцсетях и местной газете.

13 марта нашлись свидетели, которые рассказали родным, что видели, как Рамазана Гасайниева увозили полицейские. Родные вновь пришли в полицию, и там им сообщили, что 10 марта Гасайниев отдыхал в кафе вместе с другими таксистами. Выпил и отправился к одному из родственников. Но по ошибке стал стучаться в квартиру другого дома. Далее хозяева вызвали полицию. Когда появились сотрудники правоохранительных органов, Гасайниев якобы устроил драку. Его увезли, а потом выпустили на мосту через реку близ поселка Центральный. Несколько часов спустя тело Гасайниева нашли в реке со множественными переломами.

После похорон родные погибшего записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем они просят помочь в поиске убийц Гасайниева. «Вся полиция замешана, — плачет вдова погибшего. — Теперь у меня пятеро детей без отца». Родные считают, что полиция покрывает своих коллег, причастных к гибели отца пятерых детей. «Свидетели видели, как его избивали, когда в машину заталкивали. На снегу следы крови остались!» — говорят родные на видео. В соцсетях в карталинских группах пишут, что Гасайниев был спокойным и добрым человеком. Версии высказываются разные, в том числе и такая, что мужчину могли случайно сбить полицейской машиной, когда выпустили на мосту.

ВИДЕО: Isak Aliev

«В настоящее время по факту обнаружения трупа жителя Карталинского района, 1977 года рождения, вблизи поселка Центрального Карталинского района доследственную проверку проводит следственный отдел следственного управления СК РФ по г. Карталы, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе полицейского главка региона. — В отношении сотрудников полиции МО МВД „Карталинский“, приезжавших на вызов жителей о шуме в подъезде и заставших там данного 41-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно была назначена служебная проверка, сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят на личный контроль начальником ГУ МВД России по Челябинской области».