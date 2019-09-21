Ургант высказался об отношении россиян к Сталину и своем политическом будущем

Телеведущий Иван Ургант не планирует начинать политическую карьеру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский телеведущий Иван Ургант не собирается начинать собственную политическую карьеру. Об этом сам шоумен рассказал в интервью ТАСС.

«Я не могу себе это представить даже в страшном сне. Скорее я могу стать космическим рейнджером, чем политическим деятелем», — рассказал Ургант, отвечая на вопрос журналистов о том, не думает ли он над тем, чтобы пойти в политику.

В ответ на вопрос о том, кто чаще всего обижается на шутки в программе «Вечерний Ургант», шоумен ответил, что наиболее часто он встречает непонимание среди верующих. «Верующие тут лидируют, они далеко оставили феминисток. Верующие в авангарде обидчивых», — уточнил Ургант.

Говоря о том, что ему очень нравится творчество писателя Сергея Довлатова, Ургант упомянул, что ему трудно принять тот факт, что кому-то этот литератор может не нравиться. Однако тут же телеведущий напомнил, что многие россияне уважают и любят советского лидера Иосифа Сталина, чего он так же не может понять. «Я не понимаю, как можно любить Сталина. Но такие тоже есть, и много, и, к сожалению, их несколько больше, чем тех, кто любит Довлатова», — подчеркнул Ургант

Ранее в эфире своей программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Иван Ургант не раз высказывался на политические темы: так, он вступался за журналиста Ивана Голунова, актера Павла Устинова и режиссера Кирилла Серебренникова. В связи с этим многие наблюдатели и аналитики даже начали предполагать, что шоумен вполне мог бы начать собственную политическую карьеру и стать российским аналогом украинского лидера Владимира Зеленского, который до избрания на высший государственный пост также был юмористом и телеведущим.