Администрация Сургута начала проверку по факту драки шестиклассниц на уроке физкультуры в школе №31, в результате которой одна из девочек угодила в травматологию. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.
«23 и 24 сентября будет проводиться проверка департамента образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. За это время будет дана объективная оценка ситуации, которая произошла на уроке физкультуры», — сообщила директор департамента образования сургутской мэрии Ирина Замятина. Конфликт между школьницами возник во время урока физкультуры. Мама пострадавшей девочки так описала ситуацию представителю информационного агентства «К-информ». «Они сцепились во время прыжков в длину. Мою дочь лупили и по ногам, и по голове, и по лицу пощечины давали», — заявила женщина. По ее словам, весь инцидент происходил в присутствии учителя физкультуры, которая так и не вмешалась в ситуацию. В мэрии Сургута заявили, что действиям педагога также будет дана оценка.
Сейчас пострадавшая школьница находится в нейрохирургическом отделении сургутской травматологии. Ее родители обратились с заявлением о случившемся в правоохранительные органы. Для Югры — это уже не первый скандал, связанным со школьным насилием с начала учебного года. Ранее «URA.RU» сообщало, что в сентябре в Нефтеюганске шестиклассница устроила дебош во время урока и угрожала окружающим предметом, похожим на ножницы или канцелярский нож.