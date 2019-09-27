Двух югорских вице-мэров подозревают в подделке деклараций о доходах

Окончательный вердикт о достоверности деклараций о доходах вынесет аппарат губернатора ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Аппарат губернатора Югры начал проверку деклараций о доходах двух вице-мэров Нефтеюганска — Сергея Лагойды и Андрея Метелева — из-за возможной недостоверности информации, указанной в документах за 2018 год. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У Метелева в ходе расследования его уголовного дела выяснилось, что есть банковские счета, которые он был обязан задекларировать, но не сделал этого. У Лагойды, указанные счета и суммы на них между собой не бьются. Теперь в этом разбираются специалисты аппарата губернатора», — заявил инсайдер.

В правительство Югры отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Заместитель главы Нефтеюганска Сергей Лагойда узнал о начале проверки его сведений о доходах от корреспондента «URA.RU». «У меня такой информации пока нет. Но если проверка начата без уведомления меня, то она незаконна», — прокомментировал чиновник. Дозвониться до Метелева журналисту агентства не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало о возбуждении уголовного дела против вице-мэра Метелева, который обвиняется в подделке больничного листа. Лагойда восстановлен в должности по решению суда после того, как мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев в 2018 году отправил его в отставку, а потом чуть сам не угодил под уголовное преследование.