Начальник пермского отделения полиции избил задержанного

Полицейского приговорили к реальному сроку заключения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник отделения полиции по Пермскому району избил задержанного. Информация опубликована на сайте регионального следственного комитета. Преступление было совершено сотрудником правоохранительных органов в октябре прошлого года, но детали стали известны сегодня.

«Начальник отделения полиции, находясь на рабочем месте, отказался выполнить просьбу местного жителя, содержавшегося в спецпомещении для административно задержанных, о выводе его в туалет. После этого он избил мужчину и применил к нему спецсредство — наручники», — указано в сообщение краевого следственного комитета.

Сообщается, что стража правопорядка осудили за совершенное преступление. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и спецсредств (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы. Осужденный своей вины не признал.