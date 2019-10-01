Алексей Орлов и Александр Высокинский приняли участие в открытии подстанции скорой помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В Академическом районе Екатеринбурга открыли новую подстанцию скорой медицинской помощи. Современное двухэтажное здание имеет свой парк автомобилей и гаражный бокс. Здание подстанции у застройщика, АО «РСГ-Академическое», приобрело правительство Свердловской области и передало его в собственность города. Мебель и оборудование закупили власти Екатеринбурга.

По словам мэра города Александра Высокинского, открытие станции «неотложки» в Академическом — первый шаг к получению этой территорией статуса нового, восьмого района Екатеринбурга. Теперь экстренную медпомощь в Академическом будут оказывать пять бригад скорой — в них будут работать 61 медик и 39 водителей. «Я рад за тех, кто будет здесь работать. Большую часть смены работники скорой находятся на выездах, но, когда они возвращаются на базу, очень хочется, чтобы здесь были созданы хорошие условия для отдыха», — сказал Высокинский.

Гендиректор компании-застройщика АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин отметил, что первый дом на территории района был сдан ровно десять лет назад. «Очень здорово, что здесь появляются не только дома, но и — благодаря правительству — школы, детские сады и вот сегодня — подстанция скорой помощи», — сказал он.

Подстанция скорой помощи в Академическом была создана в рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется в стране до 2024 года. Его финансирование составит 1 трлн 725,8 млрд рублей.

Подстанция оснащена новыми автомобилями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство выкупило здание у застройщика Фото: Анна Майорова © URA.RU