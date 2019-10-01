Победителя премии «Человек года» на Урале объявят в прямом эфире

Вручение премии «Человек года» пройдет в десятый раз Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Церемонию вручения деловой премии «Человек года», которую проведет издание «Деловой квартал» 10 октября в Екатеринбурге, в прямом эфире покажет телекомпания «Четвертый канал». «Телеканал будет вести трансляцию на своем YouTube-канале и давать фрагменты в эфир телеканала», рассказал «URA.RU» директор «Делового квартала» Сергей Дружинин.

«У нас живет много талантливых людей, настоящих профессионалов. Мы считаем, что должны показывать их, рассказывать о них другим людям», — отметила гендиректор «Четвертого канала» Элеонора Расулова.

Статуэтки «Человек года» получат победители в 11 номинациях. Три из них — принципиально новые для премии: «Малый бизнес малых городов», «Туризм» и «Эстетика в бизнесе». Организаторы также анонсировали возрождение номинаций «Малая промышленность» и «Логистика», которые не вручались последние несколько лет. Директор «Делового квартала» Сергей Дружинин объяснил это объективными изменениями: «Реальность вокруг нас меняется, экономика трансформируется, ведущие отрасли уступают позиции более динамичным рынкам». Также будут выбраны лучшие девелопер, строитель и финансист года, представитель страхового бизнеса. На церемонии объявят и «Человека года» в главной — надотраслевой номинации.

Премия «Человек года» проводится уже в десятый раз, за это время ей были отмечены более 100 предпринимателей, политиков и деятелей культуры из Екатеринбурга и Свердловской области.