Экс-главу «курганской Рублевки» потеряли под домашним арестом

Александра Носкова обвиняют в несоблюдении правил домашнего ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения для бывшего главы Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Александра Носкова. Следователи требовали отменить домашний арест и поместить его в СИЗО, передает корреспондент «URA.RU».

В ходе заседания следователь рассказал, что, несмотря на домашний арест, Носков несколько раз покидал свой дом. Однако обвиняемый возразил, что дело в неисправном оборудовании — браслет УФСИН подавал тревожные сигналы при переходе в другую комнату. Он добавил, что даже проводил видеосъемку, когда ходил в туалет, чтобы доказать, что находится дома. В итоге заседание было решено отложить и вызвать в суд начальника межмуниципального отдела УФСИН Светлану Шарапову.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и расследуется с помощью сотрудников регионального УФСБ. Дело связано с реализацией в Кетовском районе целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству водопровода в селе Кетово, заключенным в июне 2015 года.

Носков был задержан 19 сентября. В 2017 году экс-чиновника уже признали виновным в получении трех взяток по 100 тысяч рублей в 2013 году, когда Носков был главой Кетовского сельсовета. Его приговорили к штрафу в 3,5 млн рублей, а позже обязали выплатить еще четыре миллиона в качестве возмещения ущерба государству. Источники агентства сообщали также, что в процессе расследования уголовного дела вопросы могут возникнуть к вице-спикеру областной думы Евгению Кафееву.