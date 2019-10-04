В Кремле раскрыли, как Путин отметит день рождения

Владимиру Путину исполняется 67 лет
Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, который состоится 7 октября, на природе в окружении родных и близких. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он проведет его на природе. С родными и близкими», — приводит слова представителя президента RT. Отмечается, что в этом году Путину исполнится 67 лет.
Президент Молдавии Игорь Додон уже раскрыл, что хочет подарить российскому лидеру на его день рождения. Он приготовил для Путина бочку вина собственного изготовления, сообщает ТАСС. Додон планирует вручить подарок на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде, который состоится 11 октября.