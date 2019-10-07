Кадыров сделал свою мать почетным гражданином Грозного

Президент Фонда имени Ахмата Кадырова, мать нынешнего главы Чечни Аймани Кадырова стала почетным гражданином столицы республики.
По словам мэра Грозного Ибрагима Закриева, Аймани Кадырова принимает активное участие в решении многих социальных проблем в городе. «В рамках празднования 201-й годовщины со дня образования столицы Чечни награду ей вручил ей сын — Рамзан Кадыров», — говорится в сообщении пресс-службы главы Чечни.
По словам главы Чечни, тысячи семей в республике получили новое жилье исключительно благодаря усилиям его матери.
«На протяжение многих лет огромное количество семей в столице Чечни улучшили свои жилищные условия, получили возможность выехать в другие регионы и страны для лечения в специализированных клиниках», — сообщил Кадыров.
В августе Кадыров публично поздравил свою маму с днем рождения и похвастался ее заслугами. По словам лидера Чечни, его мать Аймани Несиевна всю жизнь поддерживала слабых и помогала нуждающимся. «[Аймани Несиевна] посвятила жизнь поддержке слабых, больных и нуждающихся в десятках стран мира. Тысячи больных получили благодаря маме медицинскую помощь, обрели крышу над головой. С днём рождения тебя, мама! Желаю крепкого здоровья и душевного равновесия!» — написал тогда Кадыров на своей странице «ВКонтакте». Он рассказал о том, что ничто не может помешать ему пообщаться с мамой.