Проблемную больницу Ямала ждут массовые акции протеста

В Ноябрьской горбольнице не против пикетов, если демонстранты не будут нарушать закон Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Возле здания городской больницы Ноябрьска (ЯНАО) стоит ожидать очередных одиночных пикетов от недовольных пациентов. Об этом «URA.RU» сообщила Виктория Пелевина-Маклакова, которая 9 октября провела аналогичную акцию.

«Они (недовольные лечением в больнице — прим. ред.) хотят и с одиночными пикетами выходить, на митинги, давать интервью. Они ходят „полуживыми“. Таких человек 30 точно есть. Некоторые написали [заявления] на экспертизу качества, ждут ответа, некоторые в прокуратуру написали, у других суды идут. Мы хотим собрать все, чтобы был большой материал, чтобы заинтересовались Москва и Санкт-Петербург», — отметила женщина.

В пресс-службе медучреждения «URA.RU» сообщили, что не будут препятствовать возможным акциям. «Если они не будут никого призывать к агрессии, то это воля [каждого человека]. Если будут акции, будем смотреть по факту. Если это не будет противоправными действиями, то почему нет? Пожалуйста», — резюмировали в больнице.

Ранее «URA.RU» сообщало, что жительница Ноябрьска Виктория Пелевина-Маклакова вышла на одиночный пикет у здания горбольницы. Она требовала от руководства учреждения внимания и помощи в лечении, которое ей не проводят.

В больнице сейчас проходит проверка, инициированная управлением Росздравнадзора по Тюменской области. На персонал учреждения в начале 2019 года поступали жалобы от пациентов. Пелевина-Маклакова 10 октября встретилась с руководителем тюменского Росздравнадзора Еленой Левкиной. Последняя, по словам женщины, сказала, что поднимет данный вопрос в департаменте здравоохранения ЯНАО.