Пермский вице-премьер покинул страну накануне обысков в его структурах

Антон Клепиков уехал в Австрию накануне обысков в Центре спортивной подготовки Прикамья Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Вице-премьер правительства Пермского края Антон Клепиков уехал в Австрию, откуда написал сообщение и выложил фотографии в Instagram. Источник «URA.RU» в краевых органах власти утверждает, что Клепиков находился в Вене 9—10 декабря, накануне оперативных мероприятий, которые провели сотрудники ФСБ в Центре спортивной подготовки Прикамья.

«Очень насыщенной выдалась рабочая неделя! С коллегами из ВЭБ РФ и Томской области посетили один из самых „молодых“ студенческих кампусов Европы в Вене», — написал в Instagram Клепиков и опубликовал десять фотографий из Вены. Пост с геотегом «Prater, Wien, Austria» он выложил 13 декабря, но источник «URA.RU» утверждает, что визит в Австрию состоялся в начале недели.

В региональном правительстве сообщили «URA.RU», что Клепиков сейчас находится в Перми и еще 10 декабря присутствовал на заседании правительства края.

«URA.RU» рассказывало, что 11 декабря в Центре спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края сотрудники ФСБ провели изъятие документов и носителей информации. ЦСП является подведомственным учреждением минспорта, которое курирует вице-премьер Клепиков. Также в начале декабря силовики провели мероприятия в организации «Глобал Сервис» и компаниях, связанных с выставочным центром «Пермская ярмарка». Сообщалось, что тогда были изъяты документы, связанные с работой целого ряда пермских министерств из блока Клепикова.