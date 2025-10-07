Выяснилось, в каком жилье мечтают жить пермяки

Каждый второй экономически активный житель Перми мечтает о жизни в собственном доме, при этом чем старше респонденты, тем сильнее это желание. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди пермяков.
«Почти половина экономически активных пермяков (42%) видят своим идеальным жильем собственный дом. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения города. Второй по популярности вариант — квартиры на 1-5 этажах (22%), затем следуют этажи с 6-го по 10-й (14%) и с 11-го по 15-й (9%). Высотные этажи (с 16-го и выше) привлекают 14% респондентов, а 3% заявили, что им все равно, где жить», — говорится в исследовании.
Предпочтения мужчин и женщин в целом схожи, однако выявлены небольшие различия. Мужчины чаще выбирали вариант «21 этаж и выше», а женщины чаще предпочитали этажи с 1-го по 10-й, аргументируя это нежеланием долго ехать на лифте.
Возраст также влияет на выбор. Молодежь до 35 лет реже остальных хочет жить на нижних этажах, а тяга к частному дому заметно усиливается среди респондентов старше 45 лет.
Ранее аналитики SuperJob отмечали, что пермяки оценивают уровень удовлетворенности своей жизнью на 6,19 балла из 10, что почти совпадает с общероссийским показателем. Уровень удовлетворенности и ощущение счастья у жителей Перми традиционно зависят от дохода, семейного положения и социального статуса, а для комфортной жизни, по их мнению, требуется около 233 тысяч рублей в месяц.
