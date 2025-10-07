В центре Перми появится пешеходная улица

В Перми на улице Пермской планируется внедрение так называемого «успокоенного движения», что предполагает преимущество для пешеходов на данном участке. Транспортные средства смогут двигаться здесь только в одностороннем направлении — от Комсомольского проспекта в сторону улицы 25 Октября.
«Реализация данной инициативы станет возможной после окончания капитального ремонта участка. До завершения ремонтных работ по выходным дням на улице могут проводиться культурные и массовые мероприятия, во время которых движение автомобилей будет временно ограничено», — сообщает ИА «Текст» со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края.
В августе 2025 года появилась информация о возможном возвращении улице Пермской статуса пешеходной зоны. Эта инициатива была отражена в проекте изменений в бюджет региона, внесенных губернатором Пермского края Дмитрием Махониным на рассмотрение законодательного собрания.
Кроме того, первый этаж здания по адресу улице Пермская, 61 планируется передать Дому народного творчества «Губерния» для создания «Дома сказок и ремесел». На создание данного объекта из краевого бюджета выделят 3,2 млн рублей. Открытие площадки с мастер-классами и «Комнатой сказок» запланировано на осень.
Директор «Губернии» Татьяна Санникова отметила, что этот проект станет элементом новой концепции по возвращению отрезку улицы Пермской между Комсомольским проспектом и улицей Газеты «Звезда» статуса пешеходной зоны. По поручению главы региона в настоящее время разрабатывается план создания на этом участке пешеходно-развлекательного пространства. Следует напомнить, что данный квартал уже был пешеходным в 2011 году, однако позже движение транспорта здесь было восстановлено.
