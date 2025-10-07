В Перми начался суд над британцем по делу о миллиардной растрате в порту

В Перми началось заочное рассмотрение уголовного дела в отношении британского бизнесмена Чарльза Алексея Батлера. Он обвиняется в растрате имущества ОАО «Порт-Пермь» на сумму свыше одного миллиарда рублей. Подсудимый с 2016 года находится на международном розыске, следует из материалов дела Ленинского районного суда.
«В Ленинском райсуде Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Великобритании Чарльза Алексея Батлера. Его обвиняют в организации растраты имущества ОАО „Порт Пермь“ на сумму более одного миллиарда рублей. Расследование установило, что в 2009-2010 годах Батлер, занимавший тогда должность председателя совета директоров предприятия, разработал схему незаконного отчуждения недвижимости порта», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
По версии следствия, Батлер, являющийся председателем Совета директоров ОАО «Порт Пермь», преступную группу, в которую вошел генеральный директор порта.
По версии следствия, в 2009-2010 годах председатель совета директоров «Порт Пермь» Батлер организовал хищение недвижимости предприятия на Решетниковском спуске. Для этого он использовал подконтрольную ему чешскую фирму «Далтамэн, СЕ», а непосредственное отчуждение имущества провел генеральный директор порта. Фактически имущество было передано безвозмездно, а ущерб предприятию превысил один миллиард рублей.
Батлер был объявлен в международный розыск в декабре 2016 года, однако его местонахождение до сих пор не установлено. В связи с этим суд принял решение о рассмотрении дела в заочном порядке. Следующее заседание назначено на 8 октября 2025 года под председательством судьи Марины Якутовой.
