В зоопарке рассказали, что Билл любит рисовать
В новом пермском зоопарке 8 октября открыли теплые павильоны — «Тропический рай» и страну обезьян. Один из новых постояльцев в них — это самец борнейского орангутана по имени Билл. Он активно позировал журналистам и согласился на селфи с фотографом URA.RU.
«Билл охотно стал мне позировать, понимая, что я не сфотографирую его плохо и он станет звездой. После я показал ему фото через стекло. Реакция была бесценна», — поделился фотограф URA.RU Руслан Яроцкий.
В зоопарке рассказали, что Билл любит рисовать. Зверинец даже хочет организовать выставку его рисунков.
Билл — любитель позировать
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!