Орангутан Билл из пермского зоопарка согласился на селфи с фотографом URA.RU. Фото, видео

Пермскому орангутану Биллу понравились снимки, сделанные фотографом URA.RU
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В зоопарке рассказали, что Билл любит рисовать
В зоопарке рассказали, что Билл любит рисовать Фото:

В новом пермском зоопарке 8 октября открыли теплые павильоны — «Тропический рай» и страну обезьян. Один из новых постояльцев в них — это самец борнейского орангутана по имени Билл. Он активно позировал журналистам и согласился на селфи с фотографом URA.RU.

«Билл охотно стал мне позировать, понимая, что я не сфотографирую его плохо и он станет звездой. После я показал ему фото через стекло. Реакция была бесценна», — поделился фотограф URA.RU Руслан Яроцкий. 

В зоопарке рассказали, что Билл любит рисовать. Зверинец даже хочет организовать выставку его рисунков.

Билл — любитель позировать
Билл — любитель позировать
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новом пермском зоопарке 8 октября открыли теплые павильоны — «Тропический рай» и страну обезьян. Один из новых постояльцев в них — это самец борнейского орангутана по имени Билл. Он активно позировал журналистам и согласился на селфи с фотографом URA.RU. «Билл охотно стал мне позировать, понимая, что я не сфотографирую его плохо и он станет звездой. После я показал ему фото через стекло. Реакция была бесценна», — поделился фотограф URA.RU Руслан Яроцкий.  В зоопарке рассказали, что Билл любит рисовать. Зверинец даже хочет организовать выставку его рисунков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...