Пермяку приходилось за свой счет покупать таблетки, которыми его не смогла обеспечить больница

В Нытве (Пермский край) завершился суд, инициированный прокуратурой. Поводом послужило ненадлежащее обеспечение лекарствами пациента местной больницы.
«Проведенная надзорным органом проверка выявила, что один из пациентов в течение долгого времени не получал необходимые препараты. При этом он имел право на льготное обеспечение медикаментами. Однако из-за отсутствия надлежащего снабжения он был вынужден покупать их самостоятельно», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Суд постановил взыскать с больницы более 25 тысяч рублей в качестве понесенных затрат. Также присудил выплатить пациенту компенсацию морального вреда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.