Пермяку приходилось за свой счет покупать таблетки, которыми его не смогла обеспечить больница

Пациент пермской больницы через суд добился компенсации за покупку лекарств
Пострадавшему также возместили моральный ущерб
Пострадавшему также возместили моральный ущерб

В Нытве (Пермский край) завершился суд, инициированный прокуратурой. Поводом послужило ненадлежащее обеспечение лекарствами пациента местной больницы.

«Проведенная надзорным органом проверка выявила, что один из пациентов в течение долгого времени не получал необходимые препараты. При этом он имел право на льготное обеспечение медикаментами. Однако из-за отсутствия надлежащего снабжения он был вынужден покупать их самостоятельно», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Суд постановил взыскать с больницы более 25 тысяч рублей в качестве понесенных затрат. Также присудил выплатить пациенту компенсацию морального вреда.

