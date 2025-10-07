07 октября 2025

Корпорация из Перми отсудила почти миллион у владельцев бассейна

Суд частично удовлетворил иск финансовой корпорации к пермскому бассейну
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Претензии «ПФК» к действиям ООО «БМ» связаны с ранее наложенными обеспечительными мерами
Претензии «ПФК» к действиям ООО «БМ» связаны с ранее наложенными обеспечительными мерами Фото:

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск ООО «Пермская финансовая корпорация» к ООО «БМ», владеющему бассейном с аналогичным названием. Основанием для судебного разбирательства стали претензии «ПФК» к действиям ООО «БМ», связанным с ранее наложенными обеспечительными мерами.

«„Пермская финансовая корпорация“ требовала взыскать с ответчика 25,6 млн рублей в качестве возмещения понесенных убытков. Однако после изучения обстоятельств дела и с учетом принципов разумности и справедливости суд постановил выплатить истцу только 900 тысяч рублей. В оставшейся части требований было отказано. На данный момент решение не вступило в законную силу», — говорится в решении суда, размещенном на портале электронной системы правосудия.

ООО «БМ» ведет деятельность с 1992 года. Доля в компании разделена между Еленой Семеновой (50%), представляющей интересы семьи бывшего совладельца «Велты» Сергея Семенова, и ООО «Консалтинг-сервис» (50%), принадлежащим предпринимателю Дмитрию Зарецкому. Корпоративный конфликт между совладельцами продолжается с 2017 года. В 2020 году бассейн «БМ» был признан социально значимым объектом. Его имущественный комплекс может эксплуатироваться исключительно по целевому назначению.

ООО «Пермская финансовая корпорация» существует в краевой столице с июля 2017 года. Компания специализируется на аренде и управлении недвижимостью. С января 2025 года гендиректором и единственным владельцем является Алексей Пыхтеев. В 2018 году ООО «ПФК» смогла взыскать имущество ООО «БМ» в счет долга, составлявшего 65 млн рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск ООО «Пермская финансовая корпорация» к ООО «БМ», владеющему бассейном с аналогичным названием. Основанием для судебного разбирательства стали претензии «ПФК» к действиям ООО «БМ», связанным с ранее наложенными обеспечительными мерами. «„Пермская финансовая корпорация“ требовала взыскать с ответчика 25,6 млн рублей в качестве возмещения понесенных убытков. Однако после изучения обстоятельств дела и с учетом принципов разумности и справедливости суд постановил выплатить истцу только 900 тысяч рублей. В оставшейся части требований было отказано. На данный момент решение не вступило в законную силу», — говорится в решении суда, размещенном на портале электронной системы правосудия. ООО «БМ» ведет деятельность с 1992 года. Доля в компании разделена между Еленой Семеновой (50%), представляющей интересы семьи бывшего совладельца «Велты» Сергея Семенова, и ООО «Консалтинг-сервис» (50%), принадлежащим предпринимателю Дмитрию Зарецкому. Корпоративный конфликт между совладельцами продолжается с 2017 года. В 2020 году бассейн «БМ» был признан социально значимым объектом. Его имущественный комплекс может эксплуатироваться исключительно по целевому назначению. ООО «Пермская финансовая корпорация» существует в краевой столице с июля 2017 года. Компания специализируется на аренде и управлении недвижимостью. С января 2025 года гендиректором и единственным владельцем является Алексей Пыхтеев. В 2018 году ООО «ПФК» смогла взыскать имущество ООО «БМ» в счет долга, составлявшего 65 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...