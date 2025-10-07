Пермяк выиграл миллион рублей, но еще не знает об этом

Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи. Ему повезло выиграть 1 млн рублей. Но пермяк еще может не знать о своем счастье, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
«7 октября 2025 года в 146112-м тираже лотереи был разыгран приз в размере 1 млн рублей. Победителем стал житель Пермского края. Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она еще не знает о своем везении», — рассказали в пресс-службе лотереи.
Про победителя известно только, что удачу ему принес лотерейный билет, который был куплен в мобильном приложении за 70 рублей. Личность лотерейного миллионера пока не раскрывается.
Ранее URA.RU рассказало, что многодетный отец из Пермского края выиграл в лотерее автомобиль. Стать победителем ему помогла дочь.
