07 октября 2025

Пермские следователи проводят проверку после гибели матроса

Матрос прыгнул в воду и утонул
Матрос прыгнул в воду и утонул

Следователи краевого управления СКР проводят проверку по факту гибели матроса. Трагедия случилась 5 октября, молодой человек не смог доплыть до берега после того, как оказался в воде.

«По факту гибели матроса проводится проверка», — рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧП произошло 5 октября, 19-летний матрос во время отдыха после смены прыгнул в воду. Доплыть до берега парень не смог. Выяснением причин случившегося также занимаются специалисты Госинспекции труда.

