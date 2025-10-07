Пермские следователи проводят проверку после гибели матроса

Матрос прыгнул в воду и утонул
Следователи краевого управления СКР проводят проверку по факту гибели матроса. Трагедия случилась 5 октября, молодой человек не смог доплыть до берега после того, как оказался в воде.
«По факту гибели матроса проводится проверка», — рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ЧП произошло 5 октября, 19-летний матрос во время отдыха после смены прыгнул в воду. Доплыть до берега парень не смог. Выяснением причин случившегося также занимаются специалисты Госинспекции труда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!