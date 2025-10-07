Омбудсмен помог получить паспорт 21-летней пермячке, которая все эти годы жила без него

Уполномоченный по правам человека в Пермском края Игорь Сапко рассказал о случае молодой пермячки. Она из-за жизненных обстоятельств много лет жила без российского паспорта.
«Для разрешения ситуации было направлено официальное обращение в адрес руководства Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства в сжатые сроки организовали соответствующие проверки, тщательно изучили все обстоятельства дела, а также предоставили помощь в сборе и оформлении необходимого пакета документов. Благодаря скоординированным усилиям всех сторон, вопрос был успешно решен — заявительнице выдали долгожданный паспорт», — написал омбудсмен в соцсети «ВКонтакте».
Он пояснил, что несмотря на то, что у нее имелось свидетельство о рождении, в установленный законом срок мать не оказала содействия в получении ей паспорта. Попытки самостоятельно урегулировать вопрос в миграционной службе неоднократно не приводили к успеху. Периодически не хватало необходимых справок, либо требовались дополнительные проверки, что значительно затягивало процесс.
По словам уполномоченного, девушка поблагодарила его. И особо отметила тот факт, что сейчас она и ее ребенок могут жить полноценной жизнью.
Ранее URA.RU сообщало подробности резонансной истории. Сначала Игорь Сапко помог девушке получить свидетельство о рождении. Он отметил, что к сложившейся ситуации пермячку привело поведение матери. В свое время женщина никуда не сообщила о том, что родила дочь. Девочка не посещала детский сад, она недолго ходила в воскресную школу, а в обычной так и не отучилась.
