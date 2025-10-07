Не перспективный вид транспорта: мэр Березников объяснил, почему в городе не будет троллейбусов

Большой износ контактной сети — одна из причин, по которой решено отказаться от троллейбусов в Березниках Пермского края. Об этом в эфире местного телеканала рассказал глава горда Алексей Казаченко. Чиновник также заявил, что власти считают данный вид транспорта «не перспективным». В качестве альтернативы троллейбусам в мэрии рассматривали электробусы и автобусы.
«Для нас все-таки это [троллейбусы] не перспективный вид транспорта. Контактная сеть изношена и требует либо реконструкции, либо капитального ремонта. То количество обрывов [контактных] линий, которые мы зафиксировали в 2024-2025 годах неуклонно растет. Не скрываю: на сегодняшний день наиболее оптимальным [вариантом] видится замена троллейбусов современными автобусами. Почему не электробусами? Один электробус стоит, как три автобуса. Плюс для электробуса нужна серьезная инфраструктура для их подзарядки», — сказал Казаченко в эфире телеканала «Свое ТВ». Отвечая на вопрос ведущего о том, принято ли решение о закрытии троллейбусного парка, Казаченко ответил, что «решение на 99% будет именно такое» и обойдется городу в сотни миллионов рублей.
По данным СМИ Березников, накануне, 7 октября на площади Первостроителей произошел очередной обрыв контактной троллейбусной сети. В результате «на всех маршрутах „встали“ 16 троллейбусов», отмечает «Свое ТВ». Ранее березниковцы обратились к главе СКР Александру Бастрыкину в связи с планами ликвидировать в городе троллейбусную сеть. После этого глава ведомства поручил пермским коллегам предоставить ему доклад в связи с поступившей в ведомство жалобой.
