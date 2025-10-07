07 октября 2025

В Пермском крае появятся три новых речных маршрута

Из Перми откроют речные маршруты до Усть-Качки, Чайковского, Оханска и Осы
В 2026 году в Пермском крае продолжат работать пять ранее действовавших маршрутов водного пассажирского транспорта. В их число входят пригородные речные сообщения: «Пермь — Заречный», «Старые Ляды — Куликово», «Сылва — Троица», «Березники — Быстрая» и «Пермь — Закамск — Краснокамск». Помимо указанных направлений, в следующем году будет запущен новый маршрут «Пермь — Усть-Качка».

«Кроме того, с 2027 года планируется введение в эксплуатацию еще двух маршрутов: „Пермь — Чайковский“ и „Пермь — Оханск — Оса“. Также в перечень включен транзитный маршрут „Пермь — Чайковский — Казань“ с обратным следованием», — сказано в проекте краевого бюджета.

Финансирование организации транспортного обслуживания населения из средств краевого бюджета составит: в 2026 году — 537 млн рублей, в 2027 году — 366,7 млн рублей, а в 2028 году — 347,2 млн рублей. Первоначальный план расходов на 2025 год составлял 620 млн рублей.

Из общего объема средств, предназначенных для организации водного сообщения, на непосредственные перевозки населения будет направлено: в 2026 году —117 млн рублей, в 2027 году —186,6 млн рублей и в 2028 году —189,3 млн рублей. Расчет объема расходов осуществляется на основе запланированного количества рейсов и установленного Министерством транспорта Пермского края размера субсидий за каждый километр пробега судна.

