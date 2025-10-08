Пермские власти требуют снести автомастерскую в Индустриальном районе

Мастерскую в Индустриальном районе Перми хотят признать самовольной постройкой
Администрация Индустриального района Перми обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к ИП Максиму Тарасову. Муниципальные власти настаивают на признании одноэтажного здания автомастерской, возведенного на территории садового товарищества «Росинка» к югу от участка №303, самовольной постройкой.

«В иске содержится требование обязать предпринимателя осуществить снос данного объекта в течение 30 дней с момента вступления судебного решения в законную силу, а также установить штраф в размере тысячи рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда», — сказано на портале электронного правосудия.

Одновременно с принятием иска судом были введены обеспечительные меры. Они предусматривают запрет для Росреестра на регистрацию любых сделок, связанных с данным зданием и земельным участком. Также запрещено их разделять или объединять до завершения судебного разбирательства.

