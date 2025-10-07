В Перми тренер и владелец клуба украли деньги, выделенные регионом на спорт

Судебные приставы в Пермском крае обеспечили полное возмещение ущерба, нанесенного в результате мошенничества при получении государственной поддержки в спортивной сфере. Владелец спортивного клуба и тренер тренажерного зала, действуя по предварительному сговору, предоставили в краевое Министерство физической культуры и спорта поддельные документы.
«Это позволило им противоправно получить свыше 1,7 млн рублей в рамках регионального проекта „Студенческий спортивный клуб“, реализуемого на основании государственной программы „Развитие физической культуры и спорта“. Полученные денежные средства фигуранты использовали в личных целях», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
Ленинский районный суд Перми признал мужчин виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Кроме уголовного наказания, осужденные были обязаны возместить причиненный бюджету ущерб.
Взысканием долга с одного из осужденных — тренера, занимались судебные приставы Свердловского района. Общая сумма задолженности составляла 1,1 млн рублей. Поскольку должник не исполнил обязательства добровольно, они начислили исполнительский сбор — 80 тысяч рублей, арестовали счета, ограничили действия с имуществом и начали удержания из зарплаты. В результате вся сумма задолженности была полностью взыскана, а деньги перечислены в ведомство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.