07 октября 2025

В Перми тренер и владелец клуба украли деньги, выделенные регионом на спорт

Приставы взыскали штраф с владельца клуба и тренера, похитивших бюджетные деньги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Они присвоили свыше 1,7 млн рублей в рамках регионального проекта «Студенческий спортивный клуб»
Они присвоили свыше 1,7 млн рублей в рамках регионального проекта «Студенческий спортивный клуб» Фото:

Судебные приставы в Пермском крае обеспечили полное возмещение ущерба, нанесенного в результате мошенничества при получении государственной поддержки в спортивной сфере. Владелец спортивного клуба и тренер тренажерного зала, действуя по предварительному сговору, предоставили в краевое Министерство физической культуры и спорта поддельные документы.

«Это позволило им противоправно получить свыше 1,7 млн рублей в рамках регионального проекта „Студенческий спортивный клуб“, реализуемого на основании государственной программы „Развитие физической культуры и спорта“. Полученные денежные средства фигуранты использовали в личных целях», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале. 

Ленинский районный суд Перми признал мужчин виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Кроме уголовного наказания, осужденные были обязаны возместить причиненный бюджету ущерб.

Взысканием долга с одного из осужденных — тренера, занимались судебные приставы Свердловского района. Общая сумма задолженности составляла 1,1 млн рублей. Поскольку должник не исполнил обязательства добровольно, они начислили исполнительский сбор — 80 тысяч рублей, арестовали счета, ограничили действия с имуществом и начали удержания из зарплаты. В результате вся сумма задолженности была полностью взыскана, а деньги перечислены в ведомство. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы в Пермском крае обеспечили полное возмещение ущерба, нанесенного в результате мошенничества при получении государственной поддержки в спортивной сфере. Владелец спортивного клуба и тренер тренажерного зала, действуя по предварительному сговору, предоставили в краевое Министерство физической культуры и спорта поддельные документы. «Это позволило им противоправно получить свыше 1,7 млн рублей в рамках регионального проекта „Студенческий спортивный клуб“, реализуемого на основании государственной программы „Развитие физической культуры и спорта“. Полученные денежные средства фигуранты использовали в личных целях», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.  Ленинский районный суд Перми признал мужчин виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Кроме уголовного наказания, осужденные были обязаны возместить причиненный бюджету ущерб. Взысканием долга с одного из осужденных — тренера, занимались судебные приставы Свердловского района. Общая сумма задолженности составляла 1,1 млн рублей. Поскольку должник не исполнил обязательства добровольно, они начислили исполнительский сбор — 80 тысяч рублей, арестовали счета, ограничили действия с имуществом и начали удержания из зарплаты. В результате вся сумма задолженности была полностью взыскана, а деньги перечислены в ведомство. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...