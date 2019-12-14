Станислав Садальский дал неожиданное откровенное интервью Фото: wikipedia.org/Dmitry Rozhkov

НТВ на сегодняшний день является наиболее циничным российским телеканалом, который чаще других касается откровенно «желтых» тем. Такое мнение высказал актер Станислав Садальский.

«На НТВ я категорически не хожу. Для меня более поганого канала не существует. Там (на НТВ — прим. ред.) было несколько передач, где вранье. Я все время говорю журналистам: пусть говорят, как есть, но не врут. А там все время врали. Мне один раз звонили и звал на передачу „Место встречи“, но по деньгам мы не сошлись», — заявил артист в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Садальский давал интервью журналисту Андрею Норкину, который, помимо Радио КП, также работает и на НТВ. Актер подчеркнул, что программу Норкина «Место встречи» он «гнусной» и «поганой» отнюдь не считает: более того, ему даже нравится, когда телеведущий в прямом эфире рассказывает свои любимые анекдоты.

Ранее известный музыкальный критик Артемий Троицкий заявил о том, что, по его мнению, самыми отвратительными и «гнусными» каналами российского телевидения сейчас являются «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ. «Вот эти каналы задают тон в „журналистике“… Может быть, НТВ у них все-таки там самый гнусный канал, хотя устраивать соревнования в гнусности — это дело неблагодарное и сомнительное занятие», — отмечал он.