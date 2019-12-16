Для жителей самого неблагополучного района Ямала покупают дома-вагоны

Жилье планируют закупить для села Антипаюта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация села Антипаюта (Тазовский район ЯНАО) планирует закупить новые дома-вагончики. Мероприятия не идут вразрез с программой по переселению ямальцев из аварийного жилья, заявили «URA.RU» в администрации Тазовского района.

«Вагон-дома приобретаются „под ключ“: с электричеством, автономным отоплением и водоснабжением. Площадь — не менее 17 кв. м», — отметили в мэрии. Там уточнили, что объекты предполагается использовать не в качестве постоянного жилья, а лишь маневренного. В них до момента заселения в новые квартиры будут проживать жильцы аварийных домов, а также тундровики по договорам краткосрочного найма, которым необходимо по тем или иным причинам временно остановиться в селе.

Всего планируется приобрести пять домов-вагонов. На закупку выделено три миллиона рублей. На первые торги никто не заявился, предполагается провести их повторно.

Ранее « URA.RU » сообщало, что временные вагончики-балки, предоставленные жителям аварийного дома в селе Находка Тазовского района, непригодны для проживания. Проблему разрешили лишь после открытого обращения сельчан к губернатору Дмитрию Артюхову. Сам же глава региона ранее принял решение расселить миллион квадратных метров аварийного жилья на Ямале.

Тазовский район считается одним из самых проблемных на территории Ямала. Экс-глава района Александр Иванов покинул пост после того, как стал фигурантом уголовного дела о покрывательстве местного депутата-коррупционера. Также район отметился рядом уголовных дел против бывших чиновников, скандалом в интернате, где дети избивали педагогов, и шумихой вокруг дела сына председателя райдумы Ольги Борисовой, который осужден за хранение наркотиков.