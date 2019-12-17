10% депутатов от «Единой России» сами решили отказаться от попытки избраться на выборах 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» провела мониторинг работы своих депутатов в Госдуме. По итогам оценки фракция подготовила список кандидатов, кто может быть выдвинут на выборах в 2021 году.

Источник в аппарате партии рассказал, что проведенное исследование не содержит выводов о том, кто должен оказаться в парламенте. «Мы ранжировали депутатов по их полезности и объяснили, почему так думаем», — рассказал представитель фракции.

«По результатам проведенной оценки больше половины действующих депутатов-единороссов [из 341 представителя] могут стать кандидатами в депутаты нового созыва», — сообщает газета « Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Сообщается, что окончательные списки кандидатов в депутаты от фракции сформируются на основании праймериз.

При этом 10% депутатов от «Единой России» лично отказываются баллотироваться. Некоторые политики приняли такое решение из-за состояния здоровья, другие — из-за желания вернуться в бизнес.

По мнению политолога Виталия Иванова, состав партии в Госдуме на выборах в 2021 году обновится минимум на 40%. Также уточняется, что в прошлый созыв, в 2016 году, состав депутатов-единороссов в нижней палате парламента обновился на 60%.

Как уточняет издание, разговор о существовании перечня депутатов, в котором оценивается их потенциальная избираемость, начался в ноябре после слов секретаря генсовета фракции Андрей Турчак. Тогда политик отмечал, что список нужен, чтобы «понимать, с каким набором депутатов идти на выборы». Среди критериев оценки тогда называлась работа в регионе и на пленарных заседаниях, рейтинг цитирования и социология.