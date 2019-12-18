Ямальцы выбрали место для главного символа газовой столицы

Стела «Город газодобытчиков и строителей» «переедет» в 2021 году Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Стела «Новый Уренгой — город газодобытчиков и строителей» будет установлена на новом месте. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя, вопрос был решен по итогам голосования на портале «Живем на Севере».

Наибольшее число голосов набрала зона «Панели А» в районе кольцевого движения. «Наибольшее количество голосов — 923 голоса — набрало предложение установить стелу в зоне Панели А на месте трех баннеров между улицами Магистральная и Таежная — ближе к кольцевому движению в аэропорт», — рассказали в городской администрации.

Представители мэрии рассказали, что работы по демонтажу и переносу стелы будет осуществлять подрядчик — компания «Мостострой-11». Сейчас она строит многоуровневую развязку, в зоне которой оказался символ города.

Работы по реконструкции улицы Магистральной начнутся во второй половине 2020 года. Тогда же будет подготовлена площадка для установки стелы, оборудована парковка и прилегающая к сооружению территория. Окончание работ запланировано на 2021 год.

Стела «Город газодобытчиков и строителей» — самый первый из существующих в городе памятников. Она была установлена в сентябре 1979 года, за год до официального присвоения Новому Уренгою статуса города.

Ранее сообщалось, что новое место для монумента мэрия предложила выбрать самим горожанам. До электронного голосования было допущено 10 вариантов, среди которых — район Горводоканала, въезд в город с улицы Промысловой, въезд со стороны Коротчаево и перед стационарным постом ДПС.