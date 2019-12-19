Тюменские коммунисты назвали политических конкурентов аферистами

Лидеры коммунистов считают, что новая партия на выборах не сможет им сильно помешать Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Лидеры тюменского отделения КПРФ считают представителей федеральной партии КПСС, которая перед выборами в облдуму в 2021 году заходит на территорию региона, аферистами. Такое заявление было сделано на итоговой пресс-конференции политического объединения. Эксперты считают КПСС спойлером, который запускается в Тюменскую область для оттягивания голосов у коммунистов за счет схожести наименований.

«Это пробел в законодательстве — их группа состоит из трех человек. А нас в регионе — более двух тысяч. То, что наша власть пошла таким путем, когда непонятно, кто может назваться партией — это уже афера», — ответил на вопрос «URA.RU» депутат облдумы от коммунистов Иван Левченко. Также он отметил, что если КПСС и оттянет какой-то процент от результатов КПРФ, то он будет ничтожен. Глава регионального отделения КПРФ партии Тамара Казанцева отметила, что бороться с конкурентами будут только «повышением авторитета и помощью людям», поскольку у них нет административного ресурса или соответствующих законов.

Ранее политолог Аркадий Либерман рассказал «URA.RU», что ввод спойлеров — обычная практика для регионов, где «руководство КПРФ осуществляет вялую или слишком авторитарную внутреннюю политику». И высказал мнение о том, что на выборах КПСС нанесет ощутимый удар по позициям местного отделения, которое «регулярно принимает саморазрушительные решения». Однако Тамара Казанцева с ним не согласна: «Ему не верю. Знаю, что человек непонятно где был и непонятно куда прошел. Сегодня для меня он не авторитет, а его мнение — полный ноль».