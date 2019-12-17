Перед выборами в Тюмень заходит новая политическая партия

В Тюмень планирует зайти партия федерального политика Андрея Богданова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области перед выборами в областную думу в 2021 году появится новый политический игрок — коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС). Об этом «URA.RU» сообщил собственный источник в политических кругах.

«В январе начинаются переговоры о формировании в Тюмени штаба партии. Интересы КПСС распространяются не только на юг области, но и на ХМАО и ЯНАО. Главная цель — выборы 2021 года», — сообщил инсайдер. По мнению экспертов в тюменской политике, принадлежащая федеральному политику Андрею Богданову КПСС выступит на них в качестве «спойлера» — организации, которая благодаря схожему названию оттягивает голоса у парламентской партии КПРФ.

«Это не только вполне реально, но и обычная практика для целого ряда регионов, где руководство КПРФ осуществляет вялую или слишком авторитарную внутреннюю политику. В Тюменской области давно сформировалась мнение, что местные коммунисты регулярно принимают саморазрушительные решения — а значит, почва очень благодатная. Думаю, если к нам зайдет эта партия [КПСС], удар по позициям КПРФ будет очень ощутимым. Особенно если этот спойлер проявит хоть минимальную активность», — сообщил «URA.RU» политолог Аркадий Либерман.

Также он напомнил, что в 2013 году политорганизация Богданова уже работала в регионе и участвовала в выборах городской думы Тюмени. В результате она смогла забрать серьезную часть голосов у КПРФ. В самой КПСС информацию пока не прокомментировали. Телефон тюменского штаба партии КПРФ не ответил.

Организация Богданова проявляет активность и в соседних регионах. Как сообщает «URA.RU», в Екатеринбурге КПСС планирует выдвинуть группу кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания.